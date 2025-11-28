|
28.11.2025 05:34:39
Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Grünen-Parteitag
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Grünen-Parteitag:
Sie wollen jetzt mal aufräumen. So vielleicht kann man das Programm verstehen, was sich die Grünen für ihren Bundesparteitag am Wochenende in Hannover vorgenommen haben. Es geht um viele Fragen, denen sich die Partei schon lange nicht mehr gestellt hatte - um ihre eigene Struktur, um den Nahost-Konflikt, die Zukunft der Energiewende, ihre Kommunalpolitik. Das sind wichtige Themen. Aber zugleich fragt man sich, ob den Grünen eigentlich klar ist, in welcher Lage sie stecken. Das Programm für diesen Bundesparteitag wirkt ein bisschen, als hätte sich die Partei in Hannover verabredet, um endlich mal ihren Keller aufzuräumen - während es gerade durch das Dach regnet./yyzz/DP/mis
