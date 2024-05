Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Elektromobilität

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Elektromobilität:

"Der Versuch, Elektroautos mit Milliardensubventionen in den Markt zu drücken, muss als gescheitert betrachtet werden. Ein Zurück wird es kaum geben: In Zeiten knapper Kassen ist kaum zu rechtfertigen, dass Steuergeld statt in Bildung oder Forschung in die Taschen meist gut situierter E-Auto-Käufer fließen soll. Ist eine Technologie überlegen, greifen die Verbraucher von selbst zu - auch wenn sie teurer ist, wie das Beispiel E-Bike zeigt. Insofern ist das Verbrennerverbot ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn die technologischen Planwirtschaftler in Brüssel und Berlin ihre hellseherischen Fähigkeiten überschätzen."/yyzz/DP/he