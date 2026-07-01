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01.07.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Koalition
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Koalition:
"So geht es nicht weiter, und das ist nun offenbar auch in den drei Regierungsparteien angekommen. Die Zeichen für Veränderungen vor dem Koalitionsausschuss scheinen jedenfalls günstig zu stehen. Doch auch wenn die politische Einheit geschafft ist, die Zustimmung der Bevölkerung ist damit noch nicht gewonnen. Die Koalition muss das Land nun überzeugen, dass die Reformen nicht nur möglich sind, sondern auch eine bessere Zukunft verheißen."/yyzz/DP/he
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