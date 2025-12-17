Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Rentenkommission

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Rentenkommission:

"Die Erwartungen an die neue Kommission sind immens. Aber auch an die Regierung. Denn wenn der Rentenstreit der letzten Wochen ein Gutes hatte, dann, dass nun wirklich viele Menschen im Land über die anstehende Kommission Bescheid wissen - und die Regierung wohl kaum aus der Verantwortung entlassen wird, konkrete Schritte zu gehen, anstatt den Bericht in einer Schublade verschwinden zu lassen. Entscheidend wird dafür aber auch sein, dass die Kommissionsmitglieder aus Parlament und Wissenschaft ergebnisoffen beraten und konkrete Handlungsempfehlungen mit einer Analyse zu konkreten Folgen vorlegen. Verhärtetes An-der-eigenen-Position-Festhalten bringt uns nicht weiter. Denn die einzelnen Vorlieben sind schon jetzt bekannt. Am Ende braucht es aber machbare Ideen - die nachhaltige Änderungen ermöglichen."/yyzz/DP/nas