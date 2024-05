Pressestimme: 'Mitteldeutsche Zeitung' zu Trainersuche des FC Bayern München

HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Trainersuche des FC Bayern München:

"Offensichtlich will kein namhafter Trainer mehr nach München. Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, nun auch die dritte Wahl Rangnick, alle winken ab. Für den stolzen Verein sind das Demütigungen. Kaum zehn Jahre ist es her, da konnte der FC Bayern mit Pep Guardiola den begehrtesten Trainer der Welt verpflichten. Die Strahlkraft des "Stern des Südens" hat seitdem aber enorm gelitten. Der Kader ist immer noch namhaft besetzt, bräuchte aber eine Frischzellenkur. Zudem haben die Alphatiere in der Kabine mehrere Trainer verschlissen. Dazu kommen ständige Personalwechsel auf der Führungsebene und noch die graue Eminenz Uli Hoeneß , dem mitten in der laufenden Trainersuche nichts Besseres einfällt, als den aktuellen Coach Thomas Tuchel schlecht zu machen. Die Bayern sind daher selbst schuld, dass kein Trainer zu ihnen will./DP/jha