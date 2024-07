Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Haushaltsstreit

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Haushaltsstreit:

"Nach dem, was bislang bekannt ist, kann von einem rigorosen Sparhaushalt keine Rede sein. Nicht noch mehr Geld für Schulden ausgeben zu wollen, bedeutet weder das Ende des Sozialstaats noch einen Kahlschlag bei nötigen Investitionen. Wenn SPD, Grüne und FDP es wollen, ist eine Einigung kein Hexenwerk. Doch gerade für die FDP scheint es verlockend, die Koalition jetzt aufzukündigen. Derzeit könnte sie wohl damit rechnen, von den Wählern belohnt zu werden. Aber was wären ein paar Prozent mehr für die FDP im Vergleich zum politischen Chaos, in die sie das Land in der jetzigen außenpolitischen Lage stürzen würde?"/DP/jha