12.08.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu SPD

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu SPD:

"Die SPD kann letztlich tun, was sie will, es ist kein Ausweg in Sicht. Wendet sie sich noch schärfer gegen die von ihr selbst mitbeschlossenen Koalitionsbeschlüsse, wird sie unglaubwürdig. Steht sie dazu, kommt Gegenwind von der Parteibasis und von den Gewerkschaften. Stiege sie aus der Regierung aus, was völlig unwahrscheinlich ist, dann würde sie das ganze Land in eine schwere Krise stürzen. Das Lager der bürgerlichen Mitte würde mit dem Schrumpfen der Sozialdemokratie eine weitere Stütze verlieren. Das ist keine gute Nachricht, nachdem auch die FDP kaum noch präsent ist. Starke Ränder machen entgegen der Auffassung mancher Bürgerinnen und Bürger das Regieren nicht leichter, sondern noch viel schwieriger."/DP/jha

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