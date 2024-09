Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Steuermissbrauch

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Steuermissbrauch:

"Im April gab Anne Brorhilker, bisher Oberstaatsanwältin in Köln und so etwas wie die deutsche Chef-Ermittlerin bei den Cum-Ex- und Cum-Cum-Steuerskandalen, diesen Posten auf - weil sie zu wenig Rückhalt bei der Politik spürte. Sie ist nun für "Finanzwende" tätig - eine Organisation, die für mehr Steuergerechtigkeit kämpft. Eine Personalie, die schlaglichtartig belegt, was alles schiefläuft im deutschen Steuersystem. Denn die energische Ermittlerin musste feststellen, dass die Politik quer durch fast alle Parteien offensichtliche Missstände nicht beheben will, sondern sie hinnimmt, obwohl der öffentlichen Hand dadurch Jahr für Jahr viele Milliarden entgehen. Anne Brorhilker hat nun auf ihrem neuen Posten mehr Möglichkeiten, solche Missstände klarer zu benennen. Und sie muss erneut registrieren: Es geschieht viel zu wenig bis nichts."