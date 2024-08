Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Abschiedsrede Bidens auf Parteikongress

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Abschiedsrede Bidens auf Parteikongress:

"Biden hat einen positiven emotionalen Abschied verdient, insbesondere weil er in seiner politischen Karriere einige Rückschläge und in seinem Privatleben etliche Schicksalsschläge verkraften musste. Daher wirkte es durchaus glaubwürdig, als er in seiner letzten großen Rede vor der Partei die Liebe zu seinem Land über alles andere stellte. Ihm gebührt auch außenpolitisch Dank und Respekt, denn er hat den Partnerländern in der Nato, aber auch den Ländern der G-20-Gruppe, das Vertrauen in die mächtigste Nation der Erde zurückgegeben. Er hat Europa im Kampf gegen den russischen Aggressor nicht alleine gelassen, sondern Milliardenhilfen für die Ukraine gegen den Widerstand fast der Hälfte der US-Parlamentarier durchgezogen. Was Biden entschied, hatte Hand und Fuß. Auch Staaten, die nicht mit den USA sympathisieren, wussten, woran sie sind. Das war in der ersten Wahlperiode Trumps nicht immer so, schon gar nicht bei Verbündeten und Freunden der Vereinigten Staaten."/yyzz/DP/ngu