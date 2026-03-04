Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Macron/EU

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Macron/EU:

"Wenn Bundeskanzler Merz sich gegenüber den Forderungen Macrons taub stellt, hat das auch mit Blick auf die Innenpolitik gute Gründe. Nicht nur, dass eine Vergemeinschaftung der Schulden eine Grundgesetzänderung voraussetzen würde: Es wäre verheerend, wenn etwa die AfD mit dem Argument gegen die EU zu Felde ziehen konnte, deutsche Steuerzahler müssten immer länger arbeiten, damit französische Rentner spätestens mit 63 Jahren dem Boule-Spiel frönen können."/yyzz/DP/stw