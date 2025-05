Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu notwendiger Bahnreform

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu notwendiger Bahnreform:

"Eine der größten, wichtigsten und dringendsten Aufgaben für den neuen Verkehrsminister, aber auch für das Wirtschafts- und das Finanzressort der neuen Bundesregierung, ist die grundlegende Neustrukturierung der Deutschen Bahn und die Sanierung der Eisenbahn-Infrastruktur. Jetzt steht eine Menge Geld genau dafür bereit. Solch ein historischer Moment wird so schnell nicht wiederkommen. Vielleicht ist ja die Tatsache, dass Verkehrsminister Patrick Schnieder zwar seit etlichen Jahren im Verkehrsausschuss sitzt, sich aber als Jurist und Bürgermeister einer bahnhofslosen Eifelgemeinde ansonsten nur selten als Eisenbahn-Fachmann hervorgetan hat, eine gute Voraussetzung, vorurteilslos an die Sache heranzugehen. Da verliert er vielleicht nicht so schnell aus dem Auge, dass oberste Priorität die Frage haben muss, wie das System besser die Bedürfnisse der Nutzer erfüllen kann."