|
09.09.2025 05:34:42
Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Reisesommer
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Reisesommer:
"Die Strategie vieler Urlaubsorte, auf Luxus zu machen, funktioniert nicht überall. So viele Gut- und Bestverdiener gibt es nicht. Vor allem rund um das Mittelmeer wird die Branche wohl gesundschrumpfen müssen. Man wird sich überlegen müssen, ob man für Urlauber mit schmalerem Geldbeutel etwas mehr tun muss, wenn man nicht auf diese Zielgruppe ganz verzichten will."/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenwind aus Frankreich droht: ATX-Anleger letztlich in Kauflaune -- DAX schließt den Montagshandel im Plus -- US-Börsen in Grün -- Schlussendlich Gewinne an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Gewinnen. Auch der DAX legte zum Wochenstart zu. An der Wall Street ging es nach oben. In Fernost dominierten zum Wochenstart die Käufer.