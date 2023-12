Pressestimme: 'Osnabrücker Zeitung' zu Bündnis Sahra Wagenknecht

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die "Osnabrücker Zeitung" zum Bündnis Sahra Wagenknecht:

"Dass sich die rechte Partei und die linke Populistin im nächsten Jahr gegenseitig die Stimmen streitig machen, ist aber nur vordergründig eine gute Nachricht für jene, die noch in der Mitte stehen. Denn das Wählerpotenzial an den Rändern wächst. Dort gibt es zwar ein großes Problembewusstsein dafür, was in Deutschland alles - wirklich und vermeintlich - schiefläuft. Konstruktive Lösungen aber sucht man dort vergebens."