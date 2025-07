Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Konflikt Thailand/Kambodscha

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Konflikt Thailand/Kambodscha:

"Die thailändische Premierministerin Shinawatra wollte das alles offensichtlich nicht, aber in Thailand befindet sich das Militär in einer sehr starken Position, und der nächste Putsch könnte schnell drohen. Militär und Opposition haben mit der Suspendierung der Regierungschefin sogar eine Regierungskrise heraufbeschworen. Der geschäftsführende thailändische Premier heizt die Atmosphäre noch an und behauptet, Thailand drohe eine Invasion. In dem Konflikt geht es um Stolz, Ehre und Patriotismus. Das thailändische Militär hat es bis heute nicht verkraftet, dass das winzige Areal vom Internationalen Gerichtshof Kambodscha zugestanden wurde."/yyzz/DP/he