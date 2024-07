Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Parteiwechsel von Melis Sekmen

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Parteiwechsel von Melis Sekmen:

"Doch der politische Sprengstoff in der Personalie steckt nicht im Wechsel von den Grünen zur CDU, sondern in der Begründung. Melis Sekmen kritisiert die Debattenkultur. Sie will, dass "Menschen ihre Meinung sagen können, ohne in Schubladen gesteckt zu werden". Das ist für die Mannheimerin bei den Grünen offenbar nicht mehr möglich. Eine Ohrfeige für eine Partei, die gerade wegen ihrer Debattenkultur stark geworden ist und mit Boris Palmer bereits ein prominentes Opfer zu beklagen hat."/DP/jha