Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu US-Hilfen für die Ukraine

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu US-Hilfen für die Ukraine:

"Damit ist man wieder bei der Verantwortung Europas, insbesondere Deutschlands als zweitwichtigstem Unterstützer der Ukraine. Auch nach der Zusage der neuen US-Gelder besteht weiter die Notwendigkeit, sich solidarisch mit der Ukraine zu zeigen - und konkret auf weitere Waffenlieferungen, Hilfen für die zerstörte Energieinfrastruktur und wirtschaftliche Unterstützung hinzuarbeiten. Viele in Deutschland und anderen europäischen Ländern haben noch nicht verstanden, was dieser Krieg in letzter Konsequenz bedeuten kann."