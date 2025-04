Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Rüstungsausgaben

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Rüstungsausgaben:

"Es sind Zahlen, bei denen einem schwindelig wird. Rund 2,38 Billionen Euro haben die Staaten der Erde im Jahr 2024 für ihr Militär ausgegeben. Es ist ein Rekord, zum zehnten Mal in Folge. Auch Deutschland will die Militärausgaben weiter erhöhen. Zuletzt lagen sie bei 77,6 Milliarden Euro, was rund zwei Prozent der Wirtschaftsleistung entspricht. Doch inzwischen gelten drei Prozent als Untergrenze. Freiwillig rüsten die Europäer nicht auf: Sie fürchten sich vor den imperialen Ambitionen von Wladimir Putins Russland. Zudem hat Präsident Donald Trump Zweifel daran geweckt, dass die USA ihren europäischen Nato-Verbündeten im Ernstfall beistehen. Wenn die Europäer einen noch größeren Teil ihrer Verteidigung übernehmen müssen, dürften auch die Ausgaben dafür steigen - noch schneller als bislang."/yyzz/DP/nas