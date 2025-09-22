Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Evelyn Palla/Deutsche Bahn

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Evelyn Palla/Deutsche Bahn:

"Die Berufung Pallas kann nur der erste Schritt beim Neustart sein. Die Südtirolerin wird im besten Fall dafür sorgen, dass Sanierung und Umbau des Bahnriesen gelingen, damit der Zugverkehr wieder verlässlicher wird und schwarze Zahlen schreibt. Wie das geht, machen ihr ehemaliger Arbeitgeber, die Österreichischen Bundesbahnen, ebenso vor wie die SBB in der Schweiz. Unsere Nachbarländer investieren seit vielen Jahren pro Kopf viel mehr Geld in ihren Schienenverkehr als Deutschland. Mit Erfolg: Die Infrastruktur ist weitgehend intakt, die Angebote auch in der Fläche sind attraktiv, Züge fahren viel pünktlicher. In den Alpenländern wurde die Bahn nie so sträflich vernachlässigt wie es wechselnde deutsche Regierungen unter CDU- und SPD-Führung lange taten."/yyzz/DP/stw