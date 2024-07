Pressestimme: 'Südkurier' zum Wolfsgruß von Demiral

KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zum Wolfsgruß von Demiral:

"Fußballrechtlich darf es im Fall Demiral nur eine Folge geben: eine Sperre für die restliche EM. Denn vergleichbare Fälle gibt es genug: Der Kroate Josip Simunic wurde 2013 für die Verwendung des Grußes der faschistischen Ustascha für zehn Spiele gesperrt. Der Franzose Nicolas Anelka 2014 für den Quenelle-Gruß, eine Art umgekehrter Hitlergruß, für fünf Spiele. Und just in der Vorrunde wurde ein albanischer Spieler für serbenfeindliche Gesänge gesperrt. Demirals Graue-Wölfe-Aktion steht dem in nichts nach. Einen Bärendienst erweist Demiral all jenen Deutsch-Türken, die zwar ekstatisch, aber völlig friedlich die Erfolge ihres Heimatlandes feiern. Auf sie darf nun kein Nationalismus-Generalverdacht fallen. Selbstverständlich ist aber, dass gerade in Deutschland kein einziger Auswuchs des Rechtsextremismus ungestraft bleiben darf, sei es deutscher oder ausländischer. Es ist nur zu hoffen, dass die entsprechenden Aussagen der Politik zum Wolfsgruß-Verbot keine Lippenbekenntnisse bleiben."/yyzz/DP/he