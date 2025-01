Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Merkel-Kritik an Merz

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Merkel-Kritik an Merz:

"Die wirklich spannende Frage ist aber, ob und wer in der CDU sich jetzt auf ihre Seite stellen wird. Die "Erklärung der Bundeskanzlerin a.D." könnte der Anfang der Spaltung einer der letzten großen konservativen Parteien Europas sein. Oder sie könnte paradoxerweise Merz in ähnlicher Weise retten, wie Gerhard Schröders Gepolter am Wahlabend 2005 einst Merkel rettete. Indem die harte Kritik von außen die Kritiker im Inneren um der CDU-Selbsterhaltung willen hinter Merz versammelt."/DP/jha