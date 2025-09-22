22.09.2025 05:34:42

Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Putins Provokationen

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Putins Provokationen:

"Im Kreml sitzt Wladimir Putin vermutlich sehr vergnügt an seinem Schreibtisch und verfolgt zufrieden, wie die Reaktionen auf seine militärischen Provokationen ausfallen. Die Falken im Westen fordern - zurecht - den Abschuss, falls erneut eine russische MiG den Nato-Luftraum absichtlich verletzen sollte, die Zauderer und Zögerer warnen vor jeder Reaktion, die den russischen Machthaber provozieren könnte. Die Europäer in der Nato zeigen sich auch dieses Mal nicht als starke Gemeinschaft, sondern als der ewige Debattierklub. Man will, kann aber nicht so richtig und kommt am Ende zur Entscheidung, mit weiteren wachsweichen Sanktionen zu drohen, die auch nur halbherzig umgesetzt werden. Damit wird die Entschlossenheit Europas immer weiter infrage gestellt, und das ist das eigentliche Ziel des russischen Herrschers: Die EU so lange vorzuführen, bis sie sich politisch selbst zerlegt."/yyzz/DP/stw

