19.11.2025 05:34:38

Pressestimme: 'Volksstimme' zu Digitalgipfel

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Digitalgipfel:

"Ganz so groß, wie sie oft erscheint, ist die Übermacht der US-Internetkonzerne nicht. Denn insbesondere Deutschland hat einige digitale Schwergewichte zu bieten, beispielsweise SAP oder die Schwarz-Gruppe. Wenn sich solche Unternehmen noch stärker mit europäischen Partnern vernetzen, wie auf dem gestrigen Digitalgipfel gefordert, rückt die digitale Souveränität ein gutes Stück näher. Allen Beteiligten muss aber auch klar sein: Die Abhängigkeit wird sich nur verschieben. Auch künftig werden die europäischen Staaten auf wenige, dann eben heimische Großkonzerne angewiesen sein. Daher sollten die Europäer auf jeden Fall an ihrer bisher größten digitalen Errungenschaft festhalten: den strengen Auflagen und Gesetzen für große Internetplattformen. Mag der Regulierungsdrang der EU auch manchmal übertrieben sein - gegenüber den großen Digitalkonzernen ist er das wirksamste Mittel."/DP/jha

