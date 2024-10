Pressestimme: 'Volksstimme' zu Putins Reaktion auf Scholz

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Putins Reaktion auf Scholz:

"Abgeblitzt. So lässt sich die diplomatische Schmach für Olaf Scholz zusammenfassen. Auffallend oft hatte er zuletzt betont, dass für ein Ende des seit zweieinhalb Jahren tobenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Gespräche mit Moskau nötig seien. Und er, der deutsche Kanzler, wolle mit Wladimir Putin telefonieren. Doch: Es gebe "keine gemeinsamen Themen", ließ der Kreml-Herr postwendend ausrichten. Und machte damit klar: Scholz ist für ihn mindestens eine Nummer zu klein, um mit ihm über die Ukraine zu sprechen - da müsste schon US-Präsident Biden anrufen. Dass der ihn aber an den Verhandlungstisch bringen könnte, ist nach Putins jüngsten Äußerungen zum "unbedingten Festhalten" an den russischen Kriegszielen und dem aktuellen Vormarsch seiner Truppen unwahrscheinlich. Damit steht aber auch fest: Die Ukraine braucht vom Westen sofort mehr und weitreichendere Waffen, um Moskau endlich zum Kriegsende zu zwingen. Ihr diese zu verweigern, wäre gleichbedeutend mit der Aufforderung zur Kapitulation."/yyzz/DP/he