Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Robert Habecks mögliche Kanzlerkandidatur

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier' zu Robert Habecks mögliche Kanzlerkandidatur:

"Das passt eigentlich gut ins Bild: Robert Habeck äußert sich zu einer möglichen Kanzlerkandidatur für die Grünen so, wie die Ampel derzeit regiert: unklar, mit viel Geschwurbel, nichts Halbes und nichts Ganzes. "Ich möchte mich gerne in die Verantwortung nehmen lassen, also für Deutschland in die Verantwortung nehmen lassen, für meine Partei, für das Projekt", wird der grüne Wirtschaftsminister zitiert. Eine klare Ansage ist das nicht. Habeck trägt ganz entschieden eine Mitschuld daran, dass die Erfolgsaussichten für seine Partei derzeit unvergleichlich schlechter sind als vor der Bundestagswahl 2021. Das verkorkste Heizungsgesetz und die Graichen-Affäre stehen dafür stellvertretend. Das Projekt "Regierungsbeteiligung" ist in der Ampel für die Grünen bisher nicht gut gelaufen. Die schlechte Bilanz lässt sich mit der vagen Ankündigung einer Kandidatur nicht vom Tisch wischen."/yyzz/DP/he