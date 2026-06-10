Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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10.06.2026 12:31:38
Pride month Kenya: Still here, still queer despite aid cuts
As Pride Month unfolds, LGBTQ+ organizations in Kenya are grappling with deep funding cuts, which have forced layoffs, shrinking services and tough choices. Despite the struggles, the community says it is adapting.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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