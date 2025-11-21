Primeenergy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Primeenergy hat am 19.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Primeenergy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,80 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 44,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at