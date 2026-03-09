Prince Housing Development legte Quartalsergebnis vor

Prince Housing Development hat am 06.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,13 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Prince Housing Development noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 TWD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Prince Housing Development 3,37 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,62 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,330 TWD gegenüber 0,190 TWD im Vorjahr.

Prince Housing Development hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 9,35 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 8,48 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at