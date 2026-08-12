ProCap Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ProCap Acquisition A hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProCap Acquisition A ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at