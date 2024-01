Professor Andrew L. Hopkins zum Commander of the Order of the British Empire (CBE) ernannt

Professor Andrew Hopkins FRS FMedSci, Gründer und Chief Executive Officer von Exscientia plc (Nasdaq: EXAI), wurde von Seiner Majestät König Charles III. für seine Verdienste um Wissenschaft und Innovation zum Commander of the Order of the British Empire (CBE) ernannt. Die hohe Auszeichnung wird im Rahmen der "New Year Honours List 2024" von Seiner Majestät dem König verliehen, mit der die Leistungen und Verdienste außergewöhnlicher Menschen im Vereinigten Königreich gewürdigt werden, die vom Premierminister auf Basis eines unabhängigen Bewertungsverfahrens empfohlen wurden.

Die Ernennung ist eine Wertschätzung der lebenslangen Leidenschaft von Andrews für die Nutzung innovativer Technologien zur Entdeckung und Entwicklung hochwertiger Arzneimittel zum Wohle der Patienten. Diese Anerkennung folgt auf mehrere frühere Auszeichnungen und prestigeträchtige Ehrungen, die sowohl Andrew als auch Exscientia, dem von ihm geleiteten KI-gestützten Unternehmen für Präzisionsmedizin, kürzlich zuteil wurden.

Nach Veröffentlichung bahnbrechender wissenschaftlicher Arbeiten zum Thema, wie maschinelles Lernen und generative Algorithmen bei der Entwicklung neuartiger Wirkstoffkandidaten eingesetzt werden können, gründete Andrew Exscientia im Jahr 2012 mit dem Ziel, die bestmöglichen Medikamente auf schnellste und effektivste Weise zu konzipieren und zu entwickeln. Als CEO des Unternehmens leitete Andrew die Gruppe, die die ersten mit KI-Unterstützung entwickelten Medikamente entwickelte und in klinischen Studien am Menschen erprobte. Heute ist er Leiter eines globalen Teams von rund 450 Wissenschaftlern und Technologieexperten mit Sitz in Oxford (Großbritannien) und in der ganzen Welt. Vor seiner Zeit bei Exscientia hatte Andrew die Lehrstühle für Medizininformatik und Translationale Biologie an der University of Dundee inne und war ein Jahrzehnt bei Pfizer Inc. tätig, wo er verschiedene Informatikgruppen leitete. Er promovierte in Biophysik an der University of Oxford und erhielt seinen Titel als LLD von der University of Dundee, wo er auch einen Ehrenlehrstuhl innehat.

Für ihre End-to-End-Plattform für KI-gestützte Präzisionsmedizin wurde die Firma Exscientia Ende 2022 mit dem Prix Galien USA für die beste digitale Gesundheitslösung und im Mai 2023 mit dem Prix Galien UK in der gleichen Kategorie ausgezeichnet. Ebenfalls im Mai dieses Jahres wurde Andrew in Anerkennung "außergewöhnlicher Beiträge zur Wissenschaft" auf Lebenszeit in zwei der nationalen Akademien des Vereinigten Königreichs gewählt, und zwar als Fellow der Royal Society, der ältesten unabhängigen akademischen Wissenschaftsorganisation der Welt, und als Fellow der Academy of Medical Sciences. Im September wurde Andrew in die erste Liste "TIME 100 AI" der einflussreichsten Personen im Bereich KI aufgenommen, und im November 2023 wurde Exscientia für die erste Liste "Fortune 50 AI Innovators" nominiert.

"Ich fühle mich wirklich sehr geehrt durch diese außergewöhnliche Anerkennung der Arbeit meines hervorragenden Teams, das zu leiten ich das Privileg habe”, sagte Andrew. "Unser Ziel bei Exscientia, nämlich der Einsatz fortschrittlicher Technologien zur beschleunigten Entwicklung neuer Medikamente - eine Idee, die während meiner Promotion entstanden ist -, hat erheblich an Dynamik gewonnen. Dies wird die Art und Weise verändern, wie künftige Therapien entwickelt, evaluiert und Patienten zur Verfügung gestellt werden können, die auf eine schnelle, wirksame und bezahlbare Behandlung angewiesen sind. Angesichts unserer bisher erzielten Fortschritte glauben wir, dass alle Medikamente künftig mit Hilfe von KI entworfen und entwickelt werden und dass dieser Ansatz den Schlüssel dazu darstellt, die Entwicklung der menschlichen Gesundheit für immer zu verändern.”

Über Exscientia

Exscientia ist ein KI-gestütztes Unternehmen für Präzisionsmedizin, das sich der Entdeckung, Konzeption und Entwicklung der bestmöglichen Medikamente auf die schnellste und effektivste Weise verschrieben hat. Exscientia hat die erste funktionale Präzisionsonkologie-Plattform entwickelt, die in einer prospektiven klinischen Interventionsstudie erfolgreiche Orientierungshilfe bei der Behandlungswahl bietet, die Ergebnisse für die Patienten verbessert und die Überführung von mittels KI entwickelten kleinen Molekülen in das klinische Umfeld ermöglicht. Unsere interne Pipeline richtet ihren Fokus auf die Nutzung unserer präzisionsmedizinischen Plattform in der Onkologie, während unsere Partner-Pipeline unseren Ansatz auf andere Therapiegebiete ausdehnt. Als Pionier eines neuen Ansatzes bei der Entwicklung von Arzneimitteln sind wir davon überzeugt, dass mit unserem neuen Ansatz zur Schaffung von Arzneimitteln die besten Ideen der Wissenschaft schnell in die besten Medikamente für Patienten umgesetzt werden können. Besuchen Sie uns auf https://www.exscientia.ai , oder folgen Sie uns auf Twitter @exscientiaAI.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240102877443/de/