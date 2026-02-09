North American Palladium Aktie
WKN: 858071 / ISIN: CA6569121024
|
09.02.2026 23:27:06
Proficient Auto Logistics FY Loss Widens
(RTTNews) - Proficient Auto Logistics, Inc. (PAL) Monday reported full-year net loss of $33.4 million or $1.21 per share, compared to $25.7 million or $0.92 per share last year.
Total operating revenues were $430.4 million, compared to $105.4 million last year.
For the full year, total revenue increased 10.7%, while total unit deliveries were up 16.2% versus the same period of 2024, as volume growth was partially offset by lower revenue per unit driven by customer mix.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu North American Palladium Ltd Stock Settlement
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu North American Palladium Ltd Stock Settlement
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt stabil -- ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.