Prognose für AWS in Deutschland rechnet mit weiterem Cloud-Wachstum

Der deutsche Markt für Dienstleistungen zu cloud-nativen Lösungen auf der Amazon Web Services-(AWS-)Plattform wächst weiter, was für AWS-Partner eine gute Nachricht darstellt. Dies meldet eine neue Marktstudie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners Germany 2023" meldet, dass die weiter spürbaren Auswirkungen der COVID-Pandemie und die anhaltenden Inflationssorgen das Marktwachstum von cloud-basierten Angeboten in Deutschland beschleunigt hat. Diese Entwicklung gilt wiederum als ideal für das Wachstum von AWS-Partnern, die Unternehmen bei der Cloud-Migration an entscheidender Stelle unterstützen, so die ISG-Studie.

"Migrationsdienstleister spielen eine wichtige Rolle, wenn Kunden beim Wechsel zur AWS-Plattform Unterstützung brauchen", sagt Alexandra Classen, Partnerin bei ISG EMEA in Deutschland. "Und je einfacher der Einstieg in die AWS-Welt für Kunden ist, desto besser ist dies auch für AWS und seine Ökosystempartner."

Der ISG-Studie zufolge erweist sich AWS als attraktiver Partner für Service-Provider und Technologie-Anbieter. AWS arbeitet mit vielen dieser Anbieter im Rahmen des AWS Partner Network (APN) zusammen, einem globalen Programm für AWS-Partner, die bei Beratung, Datenanalytik, maschinellem Lernen, Managed Services, Migration und SAP-Diensten unterstützen. AWS seinerseits hilft seinen Partnern bei der Entwicklung von AWS-basierten Business-Angeboten und Lösungen, indem es Technik-, Vertriebs- und Marketing-Support bietet, so die ISG-Studie. Da AWS als IT-Anbieter immer wichtiger wird, gewinnt das AWS-Partner-Ökosystem für Unternehmenskunden zunehmend an Bedeutung. Dadurch können Partner vom erfolgreichen Einstieg ihrer Kunden in die AWS-Welt durch Folgegeschäfte profitieren, so ISG weiter.

Die zunehmende Verbreitung und Beliebtheit von Cloud-Plattformen wie AWS hat einen wachsenden Markt für mittelständische Kunden geschaffen, die noch nicht auf die Cloud umgestiegen sind, führt die ISG-Studie weiter aus. Change Management und digitale Geschäftsstrategien steigern das Interesse an AWS-Lösungen und sind in Teilen der Grund dafür, dass der deutsche AWS-Beratungsmarkt zuletzt so an Dynamik gewonnen hat, so die Studie. Laut einer anderen von ISG durchgeführten Studie aus dem Jahr 2022 planten 19 Prozent der Nutzer und Planer von Cloud-Lösungen mit 50 oder mehr Mitarbeitern in Deutschland, in diesem und letztem Jahr cloud-native Lösungen einzuführen. Diese Unternehmen benötigen oft Beratung, ob und wie ihre Migration optimiert werden kann, so ISG.

"Mittelständische Unternehmen in Deutschland finden AWS-Lösungen zunehmend attraktiv", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader bei ISG Provider Lens Research. "Leider mangelt es ihnen oft an Fachwissen, weshalb sie sich an AWS-Partner wenden, um Hilfe bei ihren ersten Schritten zu erhalten."

Die Studie untersucht zudem, wie die Erweiterung des SAP-Produktportfolios durch AWS zum Marktwachstum bei AWS-SAP-Lösungen beiträgt.

Die Studie "ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners Germany 2023" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 47 Anbietern in fünf Marktsegmenten (Quadranten): "AWS Consulting Services”, "AWS Data Analytics & Machine Learning”, "AWS Managed Services”, "AWS Migration Services” und "AWS SAP Workloads”.

Die Studie stuft Accenture, Capgemini, Eviden (Atos), TCS und Wipro in allen fünf Quadranten sowie DXC Technology und T-Systems in jeweils vier Quadranten als "Leader" ein. Claranet, Cognizant, Rackspace Technology und tecRacer werden in jeweils drei Quadranten als "Leader" bezeichnet, HCLTech und IBM in jeweils zwei. AllCloud, Computacenter, Deloitte, Lemongrass, Materna, NTT DATA und Syntax sind "Leader” in je einem Marktsegment.

Zudem wird HCLTech in zwei Segmenten als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial. LTIMindtree und Public Cloud Group erhielten diese Auszeichnung in je einem Quadranten.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei AllCloud und T-Systems zum Download zur Verfügung.

Die Studie "ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners Germany 2023" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Website erhältlich.

