Prognosen: Biden gewinnt Vorwahl in North Carolina

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die Vorwahl der Demokraten für die Präsidentschaftskandidatur in North Carolina klar gewonnen. Das berichteten am Dienstagabend (Ortszeit) die Sender CNN und ABC direkt nach Schließung der Wahllokale unter Berufung auf eigene Prognosen. Der 81-jährige Amtsinhaber hat in seiner Partei keine ernstzunehmende Konkurrenz im Rennen um die Kandidatur.

North Carolina hatte sich bei den letzten drei Präsidentschaftswahlen stets sehr knapp für den republikanischen Bewerber entschieden. Der Staat liegt im Nordosten der USA und hat gut zehn Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.

Am Dienstag standen Vorwahlen der Demokraten und Republikaner in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten an. Der sogenannte Super Tuesday ist ein wichtiger Meilenstein im Wahljahr./cfa/DP/zb