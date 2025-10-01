|
Progress Software: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Progress Software hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Progress Software in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 249,8 Millionen USD im Vergleich zu 178,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
