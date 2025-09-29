Progress Software Aktie
WKN: 884284 / ISIN: US7433121008
|
29.09.2025 23:13:44
Progress Software Corp Reveals Drop In Q3 Income
(RTTNews) - Progress Software Corp (PRGS) revealed a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $19.41 million, or $0.44 per share. This compares with $28.46 million, or $0.65 per share, last year.
Excluding items, Progress Software Corp reported adjusted earnings of $65.72 million or $1.50 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 39.8% to $249.795 million from $178.686 million last year.
Progress Software Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.41 Mln. vs. $28.46 Mln. last year. -EPS: $0.44 vs. $0.65 last year. -Revenue: $249.795 Mln vs. $178.686 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $5.50 - $5.56 Full year revenue guidance: $975 - $981 mln
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Progress Software Corp.mehr Nachrichten
|
28.09.25
|Ausblick: Progress Software mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Progress Software Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Progress Software Corp.
|36,40
|1,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen fester -- ATX schließt tiefer -- DAX schlussendlich kaum verändert -- Asiatische Indizes letztlich uneinig
Zum Wochenauftakt bewegte sich der heimische Leitindex abwärts, während sich der deutsche Leitindex kaum bewegte. An den US-Börsen waren leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Fernost ging es in unterschiedliche Richtungen.