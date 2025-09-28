Progress Software Aktie
Ausblick: Progress Software mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Progress Software wird am 29.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,30 USD. Dies würde einem Zuwachs von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Progress Software 0,650 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 34,37 Prozent auf 240,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 178,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,33 USD, gegenüber 1,54 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 967,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 753,4 Millionen USD generiert wurden.
