Progress Software Aktie

Progress Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884284 / ISIN: US7433121008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.09.2025 07:01:06

Ausblick: Progress Software mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Progress Software wird am 29.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,30 USD. Dies würde einem Zuwachs von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Progress Software 0,650 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 34,37 Prozent auf 240,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 178,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,33 USD, gegenüber 1,54 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 967,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 753,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Progress Software Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Progress Software Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Progress Software Corp. 35,80 2,29% Progress Software Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:03 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
07:27 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.09.25 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
27.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.25 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach neuen Pharmazöllen reagieren Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX geht im Plus ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Indizes zum Handelsende stärker -- Asiens Börsen schließen tiefer
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Der DAX zeigte sich höher. Die Wall Street präsentierte sich vor dem Wochenschluss höher. Anleger in Asien trennten sich am Freitag mehrheitlich von ihren Investments.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen