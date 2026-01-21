Prologis Aktie
WKN DE: A1JBD1 / ISIN: US74340W1036
|
21.01.2026 14:10:20
ProLogis Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - ProLogis (PLD) released earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $1.39 billion, or $1.49 per share. This compares with $1.27 billion, or $1.37 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.3% to $2.25 billion from $2.20 billion last year.
ProLogis earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.39 Bln. vs. $1.27 Bln. last year. -EPS: $1.49 vs. $1.37 last year. -Revenue: $2.25 Bln vs. $2.20 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prologis Inc.
Analysen zu Prologis Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Prologis Inc.
|111,96
|0,05%