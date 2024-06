PROMAXIMA IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 26. Juni 2024



26.06.2024 / 18:00 CET/CEST



Pressemitteilung 26.06.2024 Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 26. Juni 2024 Luzern, 26. Juni 2024 – Die Promaxima Immobilien AG (Ticker: MAXIMA) führte heute die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2023 durch. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrates wurden angenommen. Die generelle Statutenrevision wurde vor dem Notar des Notariats Küsnacht in einem zweiten Teil öffentlich beurkundet. Kontakt

Für weitere Informationen zur Generalversammlung wird auf folgenden Kontakt verwiesen:

Hans Peter Buchschacher, Präsident des Verwaltungsrates

Email: INVESTOR@PROMAXIMA.CH, Tel.: +41 44 801 18 80

Über Promaxima Immobilien AG Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006, investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz. Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Swiss kotiert. Zusatzmaterial zur Meldung:



