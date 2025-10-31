Promotora de Informaciones: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Promotora de Informaciones lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Promotora de Informaciones ebenfalls 0,010 EUR je Aktie eingebüßt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Promotora de Informaciones in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 203,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 209,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at