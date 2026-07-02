ProPhase Labs: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ProPhase Labs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,43 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ProPhase Labs ein EPS von 1,10 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 66,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at