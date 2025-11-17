Naspers LtdShs -N- Aktie
WKN: 906614 / ISIN: ZAE000015889
|Dank Tencent-Beteiligung
|
17.11.2025 13:15:00
Prosus-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn gesteigert
Hinzu kam eine Wertsteigerung seiner Beteiligung an dem chinesischen Technologie-Unternehmen Tencent. Die Aktien des chinesischen Onlineriesen haben seit Jahresbeginn rund 50 Prozent an Wert gewonnen. Die Prosus-Aktie legte bisher um rund 58 Prozent zu; am Montag gibt sie an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise 1,52 Prozent auf 59,82 Euro nach.
Der Kerngewinn je Stammaktie aus den fortlaufenden Geschäften dürfte für die sechs Monate bis Ende September im Jahresvergleich um 20,1 bis 28,5 Prozent zugelegt haben, teilte der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Montag mit. Im Vorjahr hatte das Unternehmen is Ende September hier 1,44 Dollar je Aktie (rund 1,24 Euro) auf dem Zettel stehen. Die vollständigen Zahlen will das Unternehmen am 24. November vorlegen.
Prosus gehört zum südafrikanischen Medienkonzern Naspers, der etwas mehr als 40 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft hält.
/err/mis/stk
AMSTERDAM (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Prosus
Nachrichten zu Naspers LtdShs -N-mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Naspers LtdShs -N-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!