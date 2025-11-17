Naspers LtdShs -N- Aktie

WKN: 906614 / ISIN: ZAE000015889

Dank Tencent-Beteiligung 17.11.2025 13:15:00

Prosus-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn gesteigert

Prosus-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn gesteigert

Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr von seinen E-Commerce-Geschäften profitiert.

Hinzu kam eine Wertsteigerung seiner Beteiligung an dem chinesischen Technologie-Unternehmen Tencent. Die Aktien des chinesischen Onlineriesen haben seit Jahresbeginn rund 50 Prozent an Wert gewonnen. Die Prosus-Aktie legte bisher um rund 58 Prozent zu; am Montag gibt sie an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise 1,52 Prozent auf 59,82 Euro nach.

Der Kerngewinn je Stammaktie aus den fortlaufenden Geschäften dürfte für die sechs Monate bis Ende September im Jahresvergleich um 20,1 bis 28,5 Prozent zugelegt haben, teilte der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Montag mit. Im Vorjahr hatte das Unternehmen is Ende September hier 1,44 Dollar je Aktie (rund 1,24 Euro) auf dem Zettel stehen. Die vollständigen Zahlen will das Unternehmen am 24. November vorlegen.

Prosus gehört zum südafrikanischen Medienkonzern Naspers, der etwas mehr als 40 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft hält.

/err/mis/stk

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Prosus macht mehr Gewinn - Aktie gibt nach

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

