Prosys Tech A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Prosys Tech A präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 0,02 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,04 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

