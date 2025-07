Provident Financial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Provident Financial hat am 28.07.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Provident Financial 15,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,930 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Provident Financial ein EPS von 1,06 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 60,16 Millionen USD gegenüber 58,67 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

