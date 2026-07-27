PSB Holdings Aktie
WKN DE: A40AZ9 / ISIN: US69360N1081
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27.07.2026 14:42:33
PSB Holdings, Inc Q2 Profit Drops
(RTTNews) - PSB Holdings, Inc (PSBQ) released earnings for second quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $3.28 million, or $0.81 per share. This compares with $3.64 million, or $0.89 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.2% to $14.26 million from $12.82 million last year.
PSB Holdings, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.28 Mln. vs. $3.64 Mln. last year. -EPS: $0.81 vs. $0.89 last year. -Revenue: $14.26 Mln vs. $12.82 Mln last year.
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