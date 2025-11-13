PSP Swiss Property veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PSP Swiss Property lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,42 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,52 CHF je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat PSP Swiss Property im vergangenen Quartal 98,6 Millionen CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PSP Swiss Property 89,6 Millionen CHF umsetzen können.

Redaktion finanzen.at