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11.06.2026 06:31:29
PT Energi Mega Persada: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
PT Energi Mega Persada präsentierte am 09.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 11,80 IDR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PT Energi Mega Persada noch ein Gewinn pro Aktie von 11,44 IDR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Energi Mega Persada im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2 308,25 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 1 913,21 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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