PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered präsentierte in der am 26.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,05 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Registered 16,50 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1 621,39 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 547,80 Milliarden IDR umgesetzt.

Experten hatten einen Gewinn von 15,85 IDR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1 707,18 Milliarden IDR erwartet.

Redaktion finanzen.at