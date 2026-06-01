PTC Industries legte Quartalsergebnis vor

PTC Industries hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 39,96 INR. Im letzten Jahr hatte PTC Industries einen Gewinn von 16,40 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 84,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,25 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,22 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

PTC Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 67,76 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 41,37 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 98,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,03 Milliarden INR, während im Vorjahr 3,04 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at