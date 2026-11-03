PTC Therapeutics Board Approves $500 Mln Share Buyback

(RTTNews) - PTC Therapeutics, Inc. (PTCT), a biopharmaceutical company, said Tuesday that its Board of Directors has authorized a share repurchase program of up to $500 million.

"The share repurchase program reflects our deep conviction in the strength of the Company and the prospects for near- and long-term growth," said Matthew B. Klein, Chief Executive Officer. "We are investing in PTC at a time when our shares provide a compelling opportunity while still maintaining the financial flexibility to support existing programs and pursue potential value creative business development transactions."

On the Nasdaq, PTCT shares were up 2% in pre-market trading after closing at $60.88 on Monday.