PTC Therapeutics Aktie
WKN DE: A1W0MW / ISIN: US69366J2006
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03.11.2026 13:50:31
PTC Therapeutics Board Approves $500 Mln Share Buyback
(RTTNews) - PTC Therapeutics, Inc. (PTCT), a biopharmaceutical company, said Tuesday that its Board of Directors has authorized a share repurchase program of up to $500 million.
"The share repurchase program reflects our deep conviction in the strength of the Company and the prospects for near- and long-term growth," said Matthew B. Klein, Chief Executive Officer. "We are investing in PTC at a time when our shares provide a compelling opportunity while still maintaining the financial flexibility to support existing programs and pursue potential value creative business development transactions."
On the Nasdaq, PTCT shares were up 2% in pre-market trading after closing at $60.88 on Monday.
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