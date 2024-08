PTT Exploration and Production zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PTT Exploration and Production lud am 30.07.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.

Das EPS wurde auf 6,04 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PTT Exploration and Production 4,87 THB je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat PTT Exploration and Production 84,37 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 67,48 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 5,33 THB sowie einem Umsatz von 81,44 Milliarden THB gerechnet.

Redaktion finanzen.at