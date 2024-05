PTT Oil and Retail Business präsentierte Quartalsergebnisse

PTT Oil and Retail Business lud am 08.05.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,31 THB. Im letzten Jahr hatte PTT Oil and Retail Business einen Gewinn von 0,250 THB je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 177,87 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 197,41 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at